Dagli altri campi. Entella e Lucchese non si fanno male Nella 32ª giornata del Girone B di Serie C, il Rimini batte il Pescara 5-1, mentre la Virtus Entella pareggia con la Lucchese. In programma oggi Carrarese-Juventus Next Gen e Pontedera-SPAL. In classifica, il Cesena è in testa con 77 punti.