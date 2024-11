Dal campo. Buscè perde Fiorini e Garetto fermati dal giudice sportivo

Ben 1.700 euro di multa alla Torres, dopo la gara di domenica scorsa al ’Romeo Neri’ contro il Rimini. Ma il conto salato deciso dal giudice sportivo non riguarda la decina di petardi fatti esplodere dai tifosi sardi durante la gara. Sotto la lente del giudice ci sono finiti lanci di bicchieri e bottigliette e soprattutto i cori contro l’arbitro e un calciatore avversari. Nel girone B la multa più salata, dopo la 14esima giornata, è toccata comunque alla Ternana (3.000 euro). Ammende anche per Perugia (1.000 euro), Pescara (800). E c’è anche il Rimini tra i multati. I biancorossi dovranno sborsare 500 euro per il lancio di una bottiglietta di plastica dal settore Distinti. Problemi con il giudice sportivo, invece, per Buscè. Il tecnico del Rimini per la gara di domenica pomeriggio in casa del Sestri Levante dovrà rinunciare a Fiorini e Garetti, entrambi squalificati per un turno. Due assenze non da poco per il centrocampo biancorosso che in Liguria avrà gli uomini praticamente contati. Sempre che mister Buscè non decida di riportare nella zona più centrale del campo De Vitis o Megelaitis, entrambi centrocampisti prestati alla difesa. Ma è chiaro che sono assenze che pesano, di due giocatori, soprattutto Garetto, sui quali il tecnico campano ha sempre puntato parecchio.

Al Sestri Levante, messo già in un angolo il punto guadagnato con la Torres, pensano capitan Colombi e compagni che hanno tutta l’intenzione di tornare a fare punti anche lontano da casa, cosa non successa per la prima volta in questa stagione nell’ultima trasfeta sul campo del Gubbio. Buscè in settimana dovrà verificare le condizioni di Lepri, uscito con qualche acciacco dai novanta minuti di domenica scorsa contro i sardi. E, anche in questo caso, parliamo di un giocatore al quale nell’ultimo periodo il tecnico del Rimini non ha mai rinunciato nel suo undici iniziale. Questa settimana, quella che porta alla partita in Liguria, potrebbe essere quella del ritorno di Malagrida e Gorelli. Dando così un po’ di ossigeno al reparto d’attacco e alla difesa. Anche se entrambi dovranno mettersi a caccia della condizione fisica migliore, di ritorno dai rispettivi infortuni. Insomma, quello che l’infermeria sta, pian piano, riconsegnando al Rimini, questa settimana a toglierlo ci pensa il giudice sportivo.