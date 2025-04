Prato: Ultima Sfida Stagionale al Lungobisenzio Contro il Progresso

Comincia oggi la preparazione del Prato in vista dell’ultimo appuntamento stagionale al Lungobisenzio, dove la formazione allenata da Marco Mariotti ospiterà domenica (calcio d’avvio alle 15) il Progresso, cercando di ritrovare quella vittoria interna che manca dall’1-0 inflitto al Piacenza (risalente addirittura al 9 febbraio). Con la salvezza ormai acquisita grazie al successo in trasferta contro il Corticella, l’obiettivo di Remedi e compagni sarà appunto quello di salutare il pubblico amico con un risultato positivo (anche se mancheranno nuovamente gli ultras, che già nelle ultime due uscite in via Firenze hanno lasciato la Curva Ferrovia Matteo 27 praticamente deserta). Proprio alla luce della matematica certezza della permanenza in Serie D anche nella stagione ventura, sono ormai le questioni legate al futuro a tenere maggiormente banco in casa biancazzurra.

L’annuncio ufficiale della permanenza di mister Mariotti e del direttore sportivo Francesco Virdis è atteso a stretto giro di posta, come dichiarato dallo stesso tecnico ex Albenga. Sarà questo il primo passo per la costruzione della squadra 2025/26. Fiducia quindi nella coppia arrivata a ottobre per sostituire Maurizio Ridolfi e Gianluca Berti. Toccherà a loro allestire una rosa che finalmente possa soddisfare le aspettative della piazza, anche se tutto dipenderà dal budget messo a disposizione dal presidente Stefano Commini. Che, a meno di un sostegno da parte di altri imprenditori, sarà certamente inferiore rispetto a quello delle corazzate Ravenna, Pistoiese e Piacenza, solo per citarne tre.

E allora come si può pensare di competere con le big? La risposta è presto detta: con la forza delle idee, con una selezione certosina dei giocatori e poi con il lavoro sul campo. Una sfida difficile da vincere, ma davvero stimolante per tutto l’ambiente. Per quanto concerne il mercato, le uniche certezze al momento sono legate ai giocatori che hanno un contratto anche per la prossima annata. Si tratta di Gian Marco Fantoni, Diego Galliani, Lorenzo Ciavarelli, Francesco Limberti e Gabriel Preci, il cui futuro però non necessariamente sarà ancora a Prato (il portiere dei lanieri ha importanti offerte sul tavolo). Per il resto, la priorità resta un attaccante in grado di garantire un importante bottino di gol (un tentativo ad esempio è stato già fatto con Alberto Formato, centravanti attualmente in forza al Cittadella Vis Modena).

