Dal campo. Capanni ancora ai box. Tofanari vicino al rientro

Un po’ di riposo poi occhi solo per la Juventus Next Gen alla quale il Rimini andrà a fare visita sabato pomeriggio (inizio alle 16.15) sul campo dello stadio ’Moccagatta’ di Alessandria. Si rimettono subito a correre i biancorossi di mister Troise che con la Torres hanno rotto il digiuno, ma sanno di dover proseguire il cammino per staccarsi il più possibile dalla zona pericolosa della classifica. In attesa che la rosa a disposizione del tecnico campano diventi più ’ricca’, il tecnico da oggi tornerà a valutare le condizioni dei suoi. Difficile pensare che Capanni possa rientrare già dal match contro i giovani della Juve considerando che l’esterno è in ripresa, ma non ancora al top. Sta invece spingendo sull’acceleratore Tofanari che, conclusa la riabilitazione e la prima fase di rodaggio sul campo, da questa settimana tornerà regolarmente ad allenarsi con i compagni.