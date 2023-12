Dal campo. Emergenza infortuni. Per l’attacco scelte limitate

Proseguono sul campo di Uopini gli allenamenti della Robur. Se Ricciardo ha ripreso a lavorare con il gruppo – da vedere se mister Magrini deciderà di convocarlo o aspetterà la prossima partita –, Galligani, uscito anticipatamente dal campo sabato al Berni per un problema alla schiena è ancora sotto osservazione (anche alla ripresa non si è allenato). Nel caso i due bianconeri dovessero dare forfait, per la partita con il Mazzola, mister Magrini avrebbe l’attacco davvero contato. Un grattacapo, non tanto per la costruzione dell’undici titolare, quanto per le sostituzioni: non è a disposizione neanche il giovane Ravanelli che sta continuando nel proprio percorso di recupero, come il centrocampista Cristiani.

Sicuro assente del confronto Mazzola-Siena anche Pagani, che sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata dalla panchina contro la Castiglionese. Anche mister Argilli e i suoi ragazzi proseguono nella preparazione alla partita di sabato: il club biancoceleste, per quanto riguarda il mercato, ha intanto annunciato la cessione di Federico De Iorio al Montalcino, società che milita nel campionato di Promozione.