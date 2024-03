Dal campo. La squadra è tornata ad allenarsi

Sono ripresi ieri gli allenamenti della Robur, nonostante il campionato si sia fermato per il torneo delle Regioni e riparta domenica 7 aprile. A Uopini il clima è naturalmente sereno ed entusiasta, dopo la vittoria del campionato arrivato con quattro giornate in anticipo. Sotto la lente di osservazione dello staff medico bianconero gli infortunati Cristiani, Masini, Ravanelli e Leonardi. Le tre settimane di stop saranno di aiuto per il loro recupero. Per la partita con l’Audax Rufina, non ci saranno bianconeri squalificati.

La preparazione andrà avanti fino a venerdì; sabato, domenica e lunedì la squadra potrà godersi tre giorni di riposo per tornare in campo martedì. Alla ripresa del campionato la Robur affronterà l’Audax Rufina (in casa), nelle ultime tre giornate in bianconeri affronteranno la Castiglionese (fuori), il Mazzola (in casa) e il Foiano (fuori).