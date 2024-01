Dal campo. Masini può tornare a disposizione. Cavallari ancora out

Il Siena, sul campo di Uopini, prosegue la preparazione alla partita di domenica con il Firenze Ovest, in programma allo stadio Berni di Badesse, con calcio di inizio alle 14,30. Per la sfida dovrebbe tornare a disposizione, dopo il ungo stop, Bernardo Masini. Probabile possa partire dalla panchina, in attesa di recuperare la condizione agonistica. In campo quindi Bianchi, Lollo e Cristiani con Candido (o Boccardi sulla trequarti). Difficile invece possano prendere parte all’incontro Cavallari e Aseged Ivan, alle prese con problemi fisici: le loro condizioni sono comunque quotidianamente monitorate dallo staff medico della Robur.

Senza Cavallari la coppia centrale di difesa sarà quella formata da Achy e Biancon, già vista all’opera domenica scorsa sul campo della Lastrigiana. Intanto verrà esaminato oggi dal Comitato regionale Toscana il ricorso presentato dalla società per la lunga squalifica (fino al 5 febbraio) inflitta al tecnico bianconero Lamberto Magrini, dopo l’espulsione rimediata sul campo della Rondinella Marzocco, lo scorso 23 dicembre. La speranza è che possa essergli ridotta di almeno una giornata. In panchina il suo vice Gill Voria.