Dal campo. Oggi i biancorossi riprendono a correre

Dopo una settimana di completo riposo oggi i biancorossi tornano a correre. E si procederà ora senza sosta fino alla ripresa del campionato fissata per sabato della prossima settimana in casa dell’Arezzo. Capitan Colombi e compagni hanno avuto più di qualche giorno per riflettere sulle due sconfitte che hanno chiuso il 2023 del Rimini, quelle contro Entella e Gubbio. Due ko che avrà avuto modo di analizzare e digerire anche mister Troise che, prima del rompete le righe, ha fatto il punto della situazione riportando tutti con i piedi per terra. Il tecnico campano dà uno sguardo anche all’infermeria. Il nuovo anno riporterà a disposizione Capanni, fuori da qualche settimana, ma presto anche Tofanari. Il difensore già da qualche settimana ha ripreso con un lavoro differenziato, dopo l’intervento al menisco che lo aveva messo ’fuori lista’.