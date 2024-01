Dal campo. Riecco Semeraro, ma anche Marchesi

Mentre le questioni di mercato si fanno sempre più interessanti, il Rimini sul campo resta con gli occhi puntati esclusivamente sulla Torres. Il ritorno di Semeraro in difesa, dopo una giornata di squalifica, dà ossigeno a mister Troise che, seppur sempre con qualche adattamento, potrà riassestare il pacchetto arretrato dirottando ancora una volta Lepri sulla corsia destra. A centrocampo è atteso il ritorno di Marchesi che pare ormai aver smaltito l’acciacco che l’ha costretto a saltare la prima del 2024. Ristabilito pienamente Cernigoi che per la gara con l’Arezzo, nella quale era partito dalla panchina, viaggiava a mezzo servizio, è facile pensare che contro i sardi il tecnico del Rimini possa tornare al rodato 4-3-3. Tanti i nodi da sciogliere in mezzo al campo dove c’è una certa abbondanza. Ma dove spesso il Rimini non riesce a fare quadrare i conti. Oggi una seduta mattutina per capitan Colombi e compagni e domani la consueta rifinitura.