Dal campo. Ripartono gli allenamenti col Perugia nel mirino

Appena il tempo di metabilizzare la mezza sconfitta con il Pineto, tirare un po’ il fiato e subito in campo. Perché la prossima gara da preparare non sarà esattamente una passeggiata di salute per il Rimini. Che sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.30) sarà impegnato sul campo del Perugia. Di quel Perugia che ha appena fatto capire al Pontedera chi comanda. A quel Perugia che, proprio contro i toscani lo scorso turno, ha messo in fila la quarta vittoria di fila rendendo il girone di ritorno ancora immacolato. Insomma, un avversario tosto per la squadra di Troise, senza pensare a quello della settimana successiva: il Cesena al ’Neri’ in un caldissimo venerdì sera. Meglio fare un passo alla volta e da oggi capitan Colombi e compagni inizieranno a pensare agli umbri e non più a quanto sprecato domenica notte con il Pineto.