Dal campo. Si torna a sgambare al Sussidiario coi nuovi acquisti. Grassi e Pezzella ok

L’Empoli ha ripreso ieri al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi da D’Aversa dopo il pari di sabato scorso a Bologna. A parte i Nazionali (Ismajli, Cacace, Goglichidze, Sazonov, Fazzini e Tosto) tutti presenti gli altri con Belardinelli, Ebuehi e Zurkowski che proseguono nel proprio programma di recupero dagli infortuni. Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Grassi e Pezzella, usciti al Dall’Ara per piccoli noie muscolari, mentre c’è curiosità per la prima apparizione in gruppo degli ultimi arrivati De Sciglio, Anjorin e Sambia (Pellegri si era invece già allenato venerdì scorso insieme a Sazonov). Gli azzurri torneranno in campo anche oggi, domani, venerdì e sabato sempre alle 10. Giorni in cui si cercherà più che altro di portare chi è più indietro allo stesso livello di condizione degli altri, apportando dei programmi specifici di allenamento individuale. Oltre naturalmente alle consuete esercitazioni tecnico-tattiche per lavorare su quegli aspetti che devono essere migliorati. Poi, da lunedì prossimo inizierà invece la settimana di preparazione vera e propria della sfida alla Juventus di sabato 14 settembre alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena. Solo tra mercoledì e giovedì, però, mister D’Avaersa potrà lavorare con tutto il gruppo al completo dopo il rientro dei sei Nazionali.