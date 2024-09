Grifone, trasferta positiva. Non è un punto da buttare

Partita divertente al ’Buon Riposo’ con livello tecnico, tattico e agonistico di rilievo fra due ottime squadre. Alla fine tra il ’giochista’ Seravezza e la fisica corazzata Grosseto viene fuori un pareggio giusto che non scontenta nessuno anche se da entrambe le parti ci sono recriminazioni per le occasioni create e sfumate. L’1-1 finale a maggior ragione non fa davvero una grinza. Gli ospiti colpiscono due legni (palo pieno con Sacchini nel primo tempo e traversa scheggiata da Frosali nel secondo) e sprecano un paio di situazioni con Addiego Mobilio che tira male a porta aperta. I padroni di casa, grazie soprattutto ai cambi, spingono forte sull’acceleratore una volta passati in svantaggio... e in fondo vanno vicini pure a vincerla, grazie alla verve dell’incontenibile Lepri. Fra i migliori dei maremmani poi risulterà il portiere Raffaelli, "super" in due interventi.

La partita inizialmente è molto a scacchi, con il Seravezza brandiano che sta ’uomo su uomo’ a tutto campo. La scuote Sacchini che con sventola di sinistro dal limite centra il montante al 18’. I versiliesi si propongono molto sulle fasce, specialmente a destra con Salerno. Mobilio spreca al 36’ e poi 6 minuti dopo impegna col mancino Lagomarsini alla difficile parata. A fine primo round Sanzone è provvidenziale nel murare Marzierli.

Nella ripresa Bellini chiama Raffaelli alla respinta alta in corner. Frosali nell’altra area è pericoloso di testa su angolo ma colpisce la parte alta della traversa. La rete sblocca-partita la fa Marzierli con testata prepotente sul cross da sinistra di Mobilio, svettando su Coly e piegando le mani a Lagomarsini. Poco dopo Mobilio cestina la palla del raddoppio. E allora Brando butta dentro tutto l’arsenale offensivo e la rimonta con merito. Raffaelli salva sulle incornate ravvicinate di Benedetti e del subentrato Stabile, il quale poi si prende il rigore (fallo dell’appena entrato Angeli) che il bomber ’AeroplaninoKiller’ non sbaglia spiazzando il portiere per l’1-1. Con Lepri i versiliesi sfiorano il ribaltone all’89’ quando la difesa maremmana mura bene (il Seravezza chiedeva un tocco di braccio nella circostanza) e poi nell’ultimo dei 6 minuti di recupero quando è Frosali ad immolarsi salvando sul tentativo a botta sicura dello stesso numero 8 dei locali.

Simone Ferro