Dal Montagna a... Totti. Trombetta idolo del web

Dai campi del nostro Torneo della Montagna a idolo del web. È il calciatore del momento, seppur non giochi nei professionisti: parliamo di Michele Trombetta, attaccante del Corticella (Serie D) che compirà 30 anni il 3 agosto. Nato a Sala Bolognese, in questi giorni è il protagonista indiscusso della squadra italiana Stallions che partecipa alla Kings World Cup e gioca con gente come Totti, Nainggolan e Viviano.

Andiamo con ordine. Trombetta in carriera ha fatto le giovanili al Modena e ha giocato, per citarne alcune, al Cittadella Vis Modena, Piccardo Traversetolo e al Corticella. Con quest’ultima, nella stagione appena conclusa, ha segnato 17 reti, perdendo la finale playoff col Ravenna. Nella nostra provincia lo ricordiamo nell’estate del 2022 e anche nella scorsa con la maglia della Borzanese al Montagna: due anni fa finale persa per 3-2 col Felina. Oggi la chiamata degli Stallions per giocare la Kings World Cup, torneo di calcio a 7 che terminerà sabato, e si sta disputando in Messico. Una kermesse che sta spopolando soprattutto tra i giovanissimi.

Nasce dalla King’s League creata in Spagna da Pique, ex difensore del Barcellona: coinvolge giocatori (ex e in attività) e alcuni tra i più famosi streamer (persone che lavorano sui social come Twitch e Youtube intrattenendo i fans con video, per esempio, sui videogiochi). Non è un classico 7 contro 7, ma ci sono regole bizzarre per rendere il tutto più imprevedibile. Ne citiamo una: il presidente di ogni squadra può decidere durante una partita di abbandonare la diretta video e andare a calciare un rigore. Il pres degli Stallions, squadra che rappresenta l’Italia in questo Mondiale, è lo streamer Blur. Il capitano è addirittura Francesco Totti, in porta Viviano dell’Ascoli e in mezzo al campo Nainggolan.

Una copertina la merita anche Trombetta. Sono tutti pazzi di lui: in ogni post sui social riguardante il calcio ci sono ondate di commenti tutti dello stesso tenore. Immagini di trombe, o frasi come "Continua a suonare Michele", in riferimento al cognome e alla sua esultanza (mima il suonare la tromba). "Spalletti convoca Trombetta", e ancora "Si è girato Trombetta", sulla falsa riga del celebre "Si è girato Giroud".

In questo torneo ha fatto già 3 gol (o 4 se preferiamo, visto che uno valeva doppio). Il profilo Instagram dell’attaccante sta crescendo ora dopo ora: siamo a quasi 50mila followers, più che raddoppiati in poche ore. Addirittura sul portale di riferimento del calciomercato Transfermarkt il giocatore italiano "Most wanted", ovvero il più desiderato in base ad alcuni algoritmi, è proprio Trombetta: Chiesa della Juve è soltanto quinto. Si parla, tra l’altro, di interessamenti di squadre di C e addirittura di B. Oggi è in programma l’ottavo di finale contro gli spagnoli del "Porcino Fc": si gioca alle ore 22 italiane, e la gara è visibile gratuitamente su Sportitalia o su Twitch. Obiettivo: portare con Totti l’Italia sul tetto del mondo.