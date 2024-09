Dalla Coppa primi verdetti. Leon alla prova Caronnese

È già tempo di secondo giro di partite di Coppa Italia di Eccellenza a pochissimi giorni di distanza dall’esordio di mercoledì, che ha fornito le prime indicazioni utili sullo stato di forma delle squadre, ancora nel pieno della preparazione estiva, e su chi ha valide possibilità di proseguire il cammino nella competizione. Chi risponde positivamente a entrambi i quesiti è sicuramente la Leon, che dopo la cinquina rifilata al Carpenedolo oggi alle 16 affronterà la prima trasferta sul campo della temibile Caronnese, che alla prima giornata ha impattato 0 a 0 contro il CazzagoBornato. Vimercatesi quindi già in testa, in solitaria, al quadrangolare numero 8 e che con una vittoria contro la squadra di Michele Ferri metterebbero una seria ipoteca sull’approdo agli ottavi di finale in programma per ottobre. Nel girone 9 c’è invece l’Ardor Lazzate, a secco di reti all’esordio e che nel pomeriggio si trasferirà nel Bresciano per recare visita alla Bedizzolese. Vedremo se mister Fedele apporterà qualche modifica all’undici titolare, sia in chiave turn-over vista la vicinanza degli impegni, sia magari per aumentare la concretezza della squadra dopo lo 0 a 0 della prima uscita.

Anticipa di mezz’ora la Base, in quel di Molinetto di Mazzano, contro il Cellatica che come i sevesini ha perso il match di mercoledì. Più pesante il ko dei bresciani, “maltrattati“ dal Mapello 5 a 0. Chi perde oggi è definitivamente fuori dai giochi. Anche la Lentatese non può permettersi passi falsi dopo il ko di Pero contro la Fucina, che riposa e che l’altro giorno ha nominato Domenico Anania responsabile tecnico. L’undici di Fossati ospita il Castiglione. La terza giornata è in programma mercoledì 18, mentre tra sette giorni è già campionato.