Dalla maglia amaranto all’azzurro dell’Under 19. Paola Taddei a Coverciano con la Nazionale

Dalla maglia amaranto dell’Arezzo a quella azzurra della Nazionale Under 19

per la centrocampista Paola Taddei (nella foto). Cresciuta con il pallone ai piedi fra le torri di San Gimignano insieme ai maschietti e da subito catturata dall’Empoli Ladies, nella ex Florentia San Gimignano donne di serie A, dal 2022 con la maglia amaranto dell’Arezzo in serie B. In questi giorni ha ricevuto la convocazione in nazionale fra le Under 19: un sogno a occhi aperti per Paola nata e cresciuta dentro

le mura con mamma Laura e babbo Stefano Taddei, proprio a ridosso del suo 17esimo compleanno( 21 novembre). Di Paola

Taddei si dice un gran bene dagli attenti e scrupolosi osservatori alla ricerca di

nuovi talenti a tal punto che anche club di prima fascia della serie A italiana avrebbero iniziato a seguire e informarsi su questa calciatrice che ad Arezzo ha trovato non solo la maglia amaranto ma anche quella azzurra della Nazionale.