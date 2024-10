D’Amore "Imolese, non possiamo fermarci"

Tre giorni dopo il pareggio di Prato, con Raffini un’altra volta protagonista con una doppietta, l’Imolese si rimette in viaggio direzione Lentigione, dove oggi alle 14,30 affronterà i padroni di casa di Cassani nel recupero della settima giornata, originariamente programmata per dieci giorni fa, poi rinviata causa maltempo.

Rossoblù nel pieno del tour de force, cominciato tre giorni fa al Lungobisenzio e che proseguirà domenica a Pistoia con la terza trasferta consecutiva, per poi chiudersi tra una settimana al Galli contro il Tuttocuoio (recupero dell’ottava giornata).

Tre sfide da sfruttare a pieno per restare a contatto della zona playoff e per ritrovare fiducia e continuità, dopo un ottobre a ritmo lento con due pareggi e una sconfitta.

"L’obiettivo è perdere per strada meno punti possibili – dice D’Amore, che chiede ai suoi di essere più cinici e concreti, qualità che il gruppo è riuscito a mostrare solo a tratti –, quando offriamo prestazioni che valgono i tre punti dobbiamo portarli a casa. Siamo ancora alla ricerca della giusta maturità: dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, senza però avere l’ansia di arrivare per forza davanti a tutti ma continuando a fare belle prestazioni".

Possibile turnover per il tecnico romagnolo, visti i tanti impegni ravvicinati. Dal primo minuto tra i pali potrebbe rivedersi Adorni (out tre giorni fa a causa di una botta subita in allenamento), così come dall’inizio potrebbe partire sulla fascia il neoarrivato Barnabà, che bene ha fatto da subentrato nel secondo tempo del match contro il Prato e destinato a guadagnarsi un posto da titolare sulle corsie.

Tra i convocati si rivede anche Fabretti, lasciato fuori nell’ultima sfida per scelta tecnica. Davanti spazio a bomber Raffini, vicecapocannoniere del girone con 6 reti (meglio di lui soltanto l’ex Rizzi, quest’anno in forza al Corticella).

"Dobbiamo ripartire dalla convinzione mostrata nel secondo tempo con il Prato – commenta il numero 9 rossoblù –. In settimana lavoriamo bene, ma siamo una squadra giovane e a volte capita di sbagliare, la volontà di migliorarsi ogni giorno comunque non manca, così come l’applicazione. Ora abbiamo un bel filotto di partite, tanta voglia di rifarci e tornare al successo". Si preannuncia una trasferta ostica per l’Imolese, che si troverà di fronte l’unica squadra ancora imbattuta del campionato assieme alla capolista Tau Altopascio. Sono quattordici i punti conquistati nelle prime otto giornate dagli emiliani, reduci da due vittorie nelle ultime tre uscite: la più recente sabato, al Volante Levantini (teatro anche della sfida odierna) contro il Riccione, battuto 3-1 con le reti di Babbi, Sabba e Nava.

Arbitra Alban Zadrima della sezione di Pistoia.