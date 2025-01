Il Mesola soffre ma strappa un pari. Il Casumaro spreca dal dischetto

casumaro 0 mesola 0: Saccenti, Pansini, Vinci, Farina, Sarto, D’Elia, Catozzo, Barbieri, Daniel, Slimani, Govoni (73’ Chinappi). A disp: Pancaldi, Amadelli, Hidri, Cresta, Pencarelli, Guernelli, Benini, Correggiari. All. Rambaldi.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Biolcati, Minarelli, Marcolini, Guariento (46’ Cavallari), Mantovani (64’ Crosara), Paganini, Allegrucci (70’ Ferro), Cantelli, Davo. A disp: Catalano, Telloli, Leonardi, Volynets, Neffati, Gianella. All. Cavallari.

Arbitro: Tassi di Forlì.

Note: ammoniti Slimani, Cantelli, Crosara, Biolcati.

Strappa un punto al "Merighi" il Mesola, la capolista ha rischiato grosso infatti nei primi minuti. Al 6’ bella combinazione tra Sarto, Govoni e Slimani, che è atterrato in area: rigore. Non essendoci lo specialista Benini, in panchina assieme a Correggiari solo per onor di firma, sul dischetto calcia Vinci, para Calderoni, che si ripete anche su Catozzo, sfoderando una gran parata. Il Mesola si è presentato al fischio d’inizio quasi al completo, come non succedeva da molte giornate, con il recupero di Biolcati, Minarelli (il grande ex), Allegrucci, e con Telloli e Neffati tenuti prudenzialmente in panchina Passata la paura del rigore, con la doppia parata di super Calderoni, la risposta del Mesola non si fa attendere, all’11’ Allegrucci impegna da fuori Saccenti. Al 25’ è il Casumaro a farsi vedere dalle parti del portiere ospite. Combinazione tra Sarto e Govoni, che brucia Marcolini e Guariento, si presenta a tu per tu con Calderoni, tenta il pallonetto, ma la parabola finisce fuori. Non è andata a segno la stessa giocata che invece aveva avuto successo la domenica precedente nei minuti di recupero da parte di Daniel nel super derby con la Centese.

Per vedere un’altra azione da gol bisogna aspettare il 37’ del secondo tempo: palla smarcante di Slimani per D’Elia, il suo tiro esce di un soffio. Lo specialista della zona Cesarini del Casumaro, Daniel, poteva realizzare il gol partita nel 2’ di recupero. Al 92’ Chinappi libera Daniel, che di sinistro sfiora l’incrocio. Davide dunque ferma la corsa di Golia e si tira fuori dalla pericolosa fascia play out, il passo falso del Mesola però non costa il primato in classifica, perché la Comacchiese è fermata a domicilio dal Valsetta Lagaro secondo in classifica. L’operazione aggancio però potrebbe realizzarsi mercoledì prossimo nel recupero nella trasferta di montagna a Gaggio Montano con il Faro, che ieri ha diviso la posta con il fanalino di coda Junior Corticella.

Franco Vanini