Decide Cicci al 38’ per gli ospiti sempre più leader. Castelfrettese volenterosa, Fabriano cinico

CASTELFRETTESE

0

FABRIANO CERRETO

1

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini (10’ st Capitani), Riccardo Rango (10’ st Brunori), Sampaolesi, Simone (23’ st Beta), Mazzarini, Zannini (31’ st Mechri), Rocchi, Palazzi, Ginesi (23’ st Scortechini). All. Carta.

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini, Francesconi, Marino, Stortini, Bezziccheri (27’ st Tizi), Gramaccia, Zuppardo, Carnevali, Cicci (36’ st Corazzi). All. Tiranti.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Rete: 38’ pt Cicci.

Rispetta il pronostico il Fabriano Cerreto che capitalizza un episodio da palla inattiva e resta in vetta. Rimane ancora a digiuno la Castelfrettese, a cui non basta la buona volontà. Il primo tentativo della leader arriva dalla punizione di Bezziccheri che sfiora il palo. Lo stesso attaccante insidia Tomba in girata su invito di Francesconi. Sblocca il risultato la solita incursione del centrocampista col vizio del gol Cicci che anticipa tutti di testa sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Barilaro. Nella ripresa la Castelfrettese attacca con continuità, ma non incide.