Delusione al Buitoni: Ferri Marini illude i bianconeri di casa. Bonura, esordio-choc nel derby. Il Sansepolcro va ko col Trestina

sansepolcro

1

trestina

2

SANSEPOLCRO (4-3-3): Patata (1’st Guerri); Mariucci (1’ st D’Angelo), Borgo, Martinelli, Della Spoletina; Piermarini, Gorini (25’ st Longo), Brizzi (46’ st Mariotti); Pasquali (18’ st Buzzi), Essoussi, Ferri Marini.

All. Marco Bonura.

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Irione (2’ st Bucci), Contucci, Sensi, Dottori; Menghi, Omohonria, Farneti (39’ st Marietti); Di Nolfo (30’ st Soldani), Tascini, Belli.

All. Davide Ciampelli.

Arbitro: Verrocchi di Sulmona.

Reti: 31’ pt Ferri Marini (S), 41’ pt Farneti (T), 17’ st (rig.) Belli (T).

SANSEPOLCRO – Il trambusto degli ultimi giorni ha avuto ripercussioni anche sul campo di gioco. Il Sansepolcro, rimontato e superato, subisce una pericolosa sconfitta nel derby contro il Trestina davanti al pubblico amico del Buitoni e per il neo-allenatore Marco Bonura non è stato di certo un bell’esordio dopo un buon primo tempo, al quale ha fatto seguito una ripresa non all’altezza della situazione.

Sansepolcro attivo all’inizio: Piermarini cerca sulla sinistra Ferri Marini, che si libera e spara di destro: Fiorenza blocca.

Ancora Ferri Marini, sugli sviluppi di una punizione di Gorini, colpisce al 25’ la sfera da posizione defilata, ma vicino al portiere che respinge evitando così il vantaggio.

Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati al 31’, quando Pasquali opera l’assist che mette Ferri Marini a tu per tu con Fiorenza e l’ex di turno (non il solo) sigla la rete di un vantaggio che tuttavia dura dieci minuti: al 41’, infatti, Farneti riceve e insacca con un tiro dal limite dell’area. Nella ripresa, fuori Patata fra i pali e dentro Guerri, che al 16’ in uscita trattiene Tascini e l’arbitro assegna il rigore che Belli trasforma.

Solo nel finale il Sansepolcro si risveglia e a tempo scaduto (48’) la sfortuna ci mette del suo: palo colpito da Buzzi e sull’azione successiva Essoussi centra la traversa. Non era proprio giornata per i bianconeri che, dopo la buona prestazione col Cenaia, tornano ancora indietro. Bonura, insomma, è atteso da un duro lavoro.

Claudio Roselli