Delusione Ternana, il ds Capozucca: : "Esco con le ossa rotte"

In casa Ternana non è ancora passata la rabbia per la retrocessione in C. Esito maturato al termine del playout col Bari che nel match di ritorno ha visto i biancorossi imporsi con un netto 3-0 in casa degli umbri. Le Fere così nella categoria inferiore ritroveranno anche l’Ascoli. "È un dolore profondo – le parole del direttore sportivo Capozucca -, in questa squadra ho creduto molto. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Dispiace aver perso questa partita che ci condanna ingiustamente. Il Bari ha meritato di vincere qui, ma per la classifica meritavamo la salvezza. Sono profondamente amareggiato e deluso. Credevo fermamente nel mantenimento della categoria. Ne esco personalmente con le ossa rotte. Poteva essere la più bella soddisfazione della mia carriera e invece è diventata una delusione cocente. Il mio futuro? Si vedrà. Col presidente ci vediamo martedì. Anche lui ha preso una botta mica da ridere. Ci vedremo e poi insieme valuteremo le prospettive".