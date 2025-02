Dentro la crisi di risultati del Viareggio. Solo 6 punti in 7 gare. Zebre fuori dai playoff. Reccolani: "Brutto ko»

Crisi di risultati per il Viareggio che ha numeri recenti decisamente non in linea con il dichiarato obiettivo di centrare i playoff. Al momento le zebre sarebbero fuori. Il nuovo presidente Mario Del Pistoia (che da quando è stato eletto e presentato ufficialmente ha visto perdere due volte su due la squadra, senza neanche vedere il briciolo di un gol bianconero) non meno di due settimane fa aveva ribadito pubblicamente che "l’obiettivo del Viareggi sono i playoff". I soli 6 punti fatti nelle ultime 7 partite però dicono altro. E in queste sette gare del 2025 in ben cinque occasioni il Viareggio non ha segnato.

Mentre la tifoseria rumoreggia, anche se non è ancora tempo di bilanci (gli errori di valutazione, scelte e composizione della rosa comunque è evidente che siano state fatte sia in estate sia in inverno), c’è chi cerca il “più colpevole“... ma la realtà dei fatti è le “colpe“ sono assortite. Il responsabile dell’area tecnica Alberto Reccolani ci mette la faccia e commenta così il momento: "Quella col Real Forte Querceta di sabato è stata una sconfitta brutta ed è giusto che i tifosi critichino ciò che stanno vedendo. Pensavamo di ottenere un risultato positivo pur sapendo di essere in grossa difficoltà per le tante assenze che però non devono essere un alibi. È un periodo che ci sta girando anche male negli episodi. Noi della società e dello staff proviamo a fare il meglio sempre. Lavoriamo e siamo sereni".