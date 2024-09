Derby a Capezzano. È finito in parità

In Coppa di Promozione riposavano nei rispettivi triangolari sia il Pietrasanta (che guardava San Giuliano-Urbino Taccola: sospesa al 46’ per un malore all’rbitro Bianchi di Lucca, sul parziale di 1-0 per i nerazzurri) sia il Forte dei Marmi (spettatore interessato di San Marco Avenza-Pontremolese).

In Coppa di Prima categoria invece si è giocato in anticipo sabato il derby Capezzano Pianore-Torrelaghese, terminato in parità 1-1 col vantaggio degli ospiti gialloviola firmato da Petrucci (ex Viareggio 2014) di testa su cross di Zini mentre per i padroni di casa ha segnato in tap-in Steven Correia dopo la respinta di Bertini e avendo ricevuto palla da Lorieri. Il Capezzano era stato così schierato inizialmente da mister Riccardo Coli: Mattonai, Dalle Luche (Toma), Lorieri, Tancredi, Sacchelli, Lampitelli (L. Pacini), Checchi (Donati), M. Pacini, Correia, Marsili (Cerri), Domenici (Baldi). La Torrelaghese invece di Riccardo Belluomini se l’è giocata così: Bertini, Zini (Chelotti), Martinelli, Grossi, Salini, Bonuccelli, Pezzini (Nelli), Barozzi, Baroni (Lucarini), Petrucci (Lombardi), Saviozzi.

In Coppa di Seconda categoria il Corsanico (retrocesso dalla Prima) pareggia 1-1 al “Raffi“ di Romagnano contro il Dallas Romagnano (promosso dalla Terza). Il gol dei collinari porta la firma del solito bomber Giacomo Da Prato. Le temperature bollenti di ieri pomeriggio hanno inciso per tutti. Qui riposava il Massarosa, che in Coppa entrerà in scena domenica prossima in casa contro il Dallas Romagnano.