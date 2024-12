Derby al Mesola: Masi Voghiera sfida il Valsetta Lagaro con Mantovani in campo

Torna in riva al Po il Mesola, che ospita un Masi Voghiera in gran spolvero, protagonista della seconda parte del girone d’andata. I castellani devono vincere il derby per cercare di approfittare dello scontro diretto a Borgo Tossignano tra Valsanterno e Lagaro, dopo aver sprecato l’occasione di tenere a distanza proprio il Valsetta Lagaro. Ancora non se ne capacita Oscar Cavallari: "A Vado è mancata la gestione del doppio vantaggio a 15’ dal termine. Sul 3-1 c’è stato un calo di tensione, che non voglio rivedere con il Masi, che è la mini vagante del campionato".

Rispetto al turno precedente rientrano Telloli e Allegrucci e dovrebbe esserci l’esordio del nuovo acquisto Alessio Mantovani: l’attaccante rimpiazzerà l’indisponibile Neffati. "E’ una trasferta ad alto rischio – afferma il direttore sportivo Graziano Quarella – giochiamo contro la prima in classifica. Per noi è l’ideale: non abbiamo niente da perdere e tutto da guadagnare. Veniamo da sei risultati utili consecutivi e vogliamo allungare la striscia positiva".

Mister Lega può sorridere, per la prima volta dall’inizio del campionato avrà l’intera rosa a disposizione, compresi i rientranti Rubbi ed Erik Quarella. Chi spera di approfittare del derby a Mesola e dello scontro diretto delle immediate inseguitrici è la Comacchiese, attesa da un turno facile in casa della penultima in classifica, l’Atletico Castenaso. Non si fida capitan Kevin Centonze: "Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, soprattutto dopo le due sconfitte consecutive, con Petroniano e Portuense. Spero che la vittoria di mercoledì in coppa con il Santarcangelo abbia sollevato il morale, le potenzialità per far bottino pieno le abbiamo: sono fiducioso". Rientra dalla squalifica Gordini, ancora ai box Minieri. Si gioca alle 17.30 sul sintetico di Osteria Grande.

Da un derby all’altro per la Portuense, che al "Bellini" se la vedrà con il Consandolo. Se si guarda al bilancio pregresso la formazione argentana è favorita: l’anno scorso successo per 2-0 ad Argenta e vittoria rossonera a Migliarino; quest’anno vittoria del Consandolo in coppa, ad Argenta. La Portuense tanto per cambiare sarà rimaneggiata, mentre nel Consandolo si prefigura l’esordio in attacco del nuovo acquisto Haron Soltana, prelevato dal Petronian. "L’ambientamento è stato facilitato dal fatto di essersi allenato con noi da alcune settimane a questa parte – racconta di Soltana il presidente rossoblù Luigi Maggi – Il precedente di quest’anno è incoraggiante, 3-1 in rimonta, ma eravamo in agosto. C’è una bella rivalità tra noi, domenica siamo tornato alla vittoria dopo sei turni, mi aspetto continuità nella partita più sentita". La Portuense domenica ha espugnato Comacchio con un bel gol di Braghiroli, ma contro la difesa organizzata del Consandolo sarà durissima.

Infine il Casumaro, atteso dalla facile trasferta a Corticella, fanalino di coda e ormai in caduta libera, e la X Martiri, a Porotto contro il Monte San Pietro.