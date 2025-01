Derby alla Lampo Monsummano inguaiato

LAMPO MERIDIEN2MONSUMMANO0

LAMPO MERIDIEN Costa, Simi (11 st Notarelli), Boghean, Di Vito, Zingarello, Benassi, Chianese (43 st Febbe), Ferrucci (13 st Viti), Mercugliano (17 st Pirone), Benvenuti (28 st Fattorini), Biagioni. A disp. Bartolozzi, Bargellini, Vitolo, Dingozi. All. Magrini

MONSUMMANO Grasso, Alessiani (12 st Natali), Robusto, Gemignani, Agrorelli, Ghimenti, Goti, dal Poggetto, Guarisa, Lanzilli, Marseglia. A disp. Bonciolini, Saquella, Gabadoni, Drca, Perillo, Vitiello, Pecchia. All. Scintu

ARBITRO Bianchini di Siena

MARCATORI 11 pt Di Vito, 1 st Mercugliano

NOTE 23’ st espulso il tecnico Scintu

LAMPORECCHIOCon una rete per tempo il Lampo Meridien si aggiudica il derby della Valdinievole. Un successo che dà respiro alla squadra di mister Magrini, ma che inguaia ulteriormente la formazione ospite, sempre più immischiata nella zona retrocessione. Dopo appena undici minuti di gioco i locali sono passati in vantaggio, con un cosiddetto eurogol. Autore Di Vito, la cui conclusione, tirata con violenza da una decina di metri fuori dall’area di rigore, si infila all’incrocio dei pali. Niente da fare per l’incolpevole Grasso. Il raddoppio arriva al primo minuto della ripresa. Biagioni con un preciso assist serve Mercugliano, che dalla sinistra, calcia un rasoterra che si infila nell’angolino alla sinistra del portiere. Al 22’ il Monsummano va vicinissimo al gol che riaprirebbe la contesa, ma la conclusione di Marsiglia viene respinta sulla linea di porta. L’arbitro ha deciso che la palla non aveva oltrepassato la linea, tra le veementi proteste dei giocatori e del tecnico del Monsummano (espulso), convinti del contrario. Un episodio che ha innervosito la gara. Nei minuti finali, nonostante una certa pressione offensiva degli ospiti, non si sono registrate grosse chance. E così sono i locali a far festa.

Massimo Mancini