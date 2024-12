Derby amiatino: Virtus Amiata sfida Intercomunale Santa Fiora per la salvezza

Oggi è il tanto atteso giorno del derby amiatino di Seconda categoria. Virtus Amiata e Intercomunale Santa Fiora si affrontano oggi con la consapevolezza che i tre punti in palio valgono doppio.

Le due formazioni infatti sono separate da 6 punti e lavorano per la salvezza. I santafioresi sono fuori dalla zona calda della classifica, ma non al sicuro, mentre i giallorossi sono quart’ultimi.

In settimana è arrivato l’attaccante Vacchiano a rinforzare la Virtus Amiata di Cocar.

In ottica primi posti invece, la capolista Cinigiano sarà chiamata dal testacoda sul campo del San Quirico per una gara che sulla carta appare senza storia, ma non è detto.

Il programma: Campagnatico-Castiglionese, Castell’Azzara-Sorano, Manciano-Montieri, Marsiliana-Paganico, Riotorto-Marina, Roccastrada-Maglianese, San Quirico 1969-Cinigiano, Virtus Amiata-Intercomunale Santa Fiora.