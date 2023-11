Derby Casumaro-Mesola

Sfida ferrarese dalle opposte motivazioni a Casumaro, dove è atteso (ore 14.30) il Mesola: vincendo al "Merighi" i castellani potrebbe sfruttare le potenziali ricadute positive dello scontro diretto tra le prime della classe Solarolo e Osteria Grande. "Proveremo ad approfittare dello scontro al vertice – dice il presidente mesolano Massimo Modena – sapendo che si ragiona su tempi lunghi. A Casumaro è una trasferta delicata, una gara aperta a ogni risultato. Chiaro che andremo là a difendere il secondo posto".

Il Mesola sarà al completo, con il rientro del trequartista Cantelli dopo il lungo stop per infortunio. Casumaro con delle carenze d’organico. "Abbiamo un sacco di defezioni – si lamenta Massimiliano Testa, l’allenatore – soprattutto in difesa. Mancherà capitan Benini, Farina ha un solo allenamento nelle gambe, Testoni e Lazzarin non hanno 90’ di autonomia, in dubbio Franceschini e Ribello. Di fronte troveremo una squadra pragmatica, che si difende bene e sfrutta al meglio le opportunità. Per fare punti dovremo essere al loro livello sul piano dell’atteggiamento". La Comacchiese riceve al "Raibosola" la Valsanterno, formazione imolese in grande forma, reduce da una larga vittoria sullo Sparta Castelbolognese e davanti ai lagunari di un punto. Squadra tosta, una retrocessa dalla categoria superiore come la Comacchiese, che vuole riscattare l’inaspettato pareggio esterno con il fanalino di coda Fossolo.

"Abbiamo pagato dieci minuti di black out – è il commento di mister Bresciani – ci deve servire da lezione per restare concentrati fino al 90’ e oltre". Riguardo ai romagnoli, "sono in gran spolvero, con tanti bravi giocatori, soprattutto in attacco". Salteranno la gara i lungodegenti Marcolini e Luciani, recuperati Rizzo e Biolcati, che erano usciti malconci nella partita precedente. Brutto cliente per la Portuense, che se la vedrà a domicilio dall’Atletico Castenaso, quarta forza del campionato e 9 punti di vantaggio sui rossoneri. La squadra guidata da Paolo Mariani è reduce dal passaggio del turno di coppa a spese del Trebbo, un’entusiasmante rimonta in inferiorità numerica e sotto di tre gol dopo un’ora. Portuense tanto per cambiare a ranghi ridotti, senza quattro titolari ma con un modulo di gioco nuovo: dal 3-5-2 di Baiesi si è passati alla difesa a quattro. Chiudiamo con il Consandolo, che riceve il Monte San Pietro, avversario dei portuensi nel turno precedente. Franco Vanini