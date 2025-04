Derby decisivo per l'Atletico Ascoli contro la Vigor Senigallia

Ultimo derby della stagione per l’Atletico Ascoli che domenica alle 15 sarà di scena a Senigallia contro la Vigor che la segue a due punti di distanza. Una Vigor rigenerata dalla vittoria esterna a L’Aquila, che ha interrotto la mini striscia negativa di due sconfitte subite a Recanati e in casa contro la Sambenedettese. Atletico Ascoli che invece dopo la vittoria nel derby al ‘Del Conero’ contro l’Ancona ha pareggiato al ‘Del Duca’ contro il Chieti terzo in classifica.

Bianconeri ora a cinque punti dai playoff e a sette dai playout, quando mancano quattro gare alla fine della stagione. E un successo a Senigallia potrebbe garantire in anticipo l’aritmetica salvezza, primo vero obiettivo della società del patron Graziano Giordani.

"Non sarà facile – ha ammesso l’attaccante Lorenzo Didio autore contro il Chieti del classico gol dell’ex – Sono rimaste quattro partite e saranno tutte ‘battaglie’. Giocare a Senigallia non è mai facile, ma di certo sarà una bella partita tra due squadre che vorranno vincere per mettere al sicuro la salvezza. Dovremo stringere i denti e non farci sorprendere come accaduto contro il Chieti".

In vantaggio per 2-0 dovevamo fare più attenzione e invece quel gol di Donsah, subito nel minuto di recupero del primo tempo, ha riaperto la partita e restituito fiducia agli ospiti che fino a quel momento avevano davvero fatto poco per recuperare il risultato. Poi – ha aggiunto ancora Didio – nella ripresa loro hanno attaccato tanto e noi siamo un po’ arretrati forse per la stanchezza e alla fine abbiamo preso un gol evitabile su un altro calcio piazzato".

"Questa settimana ne abbiamo parlato e c’è ancora parecchio rammarico nonostante il Chieti sia una squadra forte con ottime individualità. Giocare al Del Duca – ha concluso Didio – è stato davvero emozionante. Un palcoscenico storico, importante, che non sempre fa parte del nostro quotidiano e che ci ha fatto vivere un’emozione unica".

Dice ancora Didio: "Siamo molto grati all’Ascoli Calcio e all’amministrazione comunale che ci ha concesso questa opportunità che avremo di nuovo contro il Teramo giovedì prossimo, nel turno infrasettimanale, e poi contro il Sora nell’ultima di campionato".

Valerio Rosa