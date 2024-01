"Derby equilibrato tra Levanto e Tarros Sarzanese: finisce 1-1"

Levanto

1

Tarros Sarzanese

1

LEVANTO: Rollandi, Daniello, Nicora, Ambrosini (77’ Callo), Catena, Folli, Bagnasco (75’ Righetti), Tuvo (60’ Motto), Rezzano, Barilari, Lagaxio Lorenzo (82’ Lorenzini). (A disp. Lagaxio Luca, Moggia). All. Agata.

TARROS SARZANESE: Blandi, Negri (65’ Di Martino), Cristiani, Musetti, Lanterna, Casciari, Bergitto, Fabiani, Petriccioli (67’ Riviera), Tivegna, Tonazzini. (A disp. Pagani, Mazzi, Tedoldi, Milone, Alieny, Mannelli, Valesi). All. Calise.

Arbitro: Prastaro di Genova.

Reti: 36’ Fabiani, 68’ Folli.

LEVANTO – Il derby del ‘Raso Scaramuccia’ tra Levanto e Tarros Sarzanese si chiude sull’1-1 al termine di una partita equilibrata e combattuta. Le due squadre mancavano di pedine importanti. Con questo pareggio i levantesi mantengono l’undicesimo posto in classifica, con tre punti di vantaggio proprio sui rossoneri allenati da Simone Calise.

In avvio (15’) il portiere di casa Rollandi respinge con bravura un tiro ravvicinato di Petriccioli. Al 36’ sarzanesi in vantaggio con Fabiani, che realizza dopo vari tentativi di conclusioni respinte dalla difesa di casa. Al 68’ il pareggio con un pregevole schema da calcio d’angolo battuto da Ambrosini, ’spizzata’ di testa di Rezzano sul primo palo che prolunga per favorire l’incornata vincente di Folli. All’86’ il neoentrato Righetti sfiora il palo con un insidioso diagonale dal limite.

P.G.