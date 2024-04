Derby Ghivi-Seravezza

Aria di derby al "Carraia" di Ghivizzano, dove sale il Seravezza dell’"ex" Christian Amoroso, per una sfida dal pronostico piuttosto incerto, ma che promette molto, viste le alte qualità tecniche delle contendenti. Ghivi settimo a quota 47, versiliesi sesti con 51 punti: questa la situazione di classifica di colchoneros e verdeazzurri che si confrontano soprattutto per il prestigio, per finire al meglio un campionato che li ha visti protagonisti, dove il Seravezza è stato, addirittura, al comando, sognando in grande, prima di risvegliarsi per un vistoso calo nel girone di ritorno.

La squadra di Amoroso ha ancora la possibilità di agguantare i play-off ed è per questo maggiormente motivata di un Ghivi che, dal canto suo, vuole sempre migliorare, per chiudere in crescita una stagione comunque ottima. Versiliesi in formazione rimaneggiata, per l’assenza di alcuni infortunati e dello squalificato Mannucci e reduci dalla brutta sconfitta interna contro il Poggibonsi. In casa Ghiviborgo c’è un’ assenza pesantissima, quella di bomber Tommaso Carcani, ai box già a Sanpepolcro per un noioso guaio muscolare: per lui campionato praticamente finito, dato che mancano solo tre giornate al termine e bottino di reti che si ferma, dunque, a quota 12 (un traguardo già molto importante per il bravissimo attaccante biancorossoazzurro).

Per il resto, tutti a disposizione, con trainer Nico Lelli pronto a varare un bel "3-4-3", da opporre al presumibile "4-2-3-1" del Seravezza, con Amoroso che sarà costretto ad inventarsi qualcosa per sopperire alle numerose defezioni. Detto questo, la compagine della Media Valle si è bene allenata in settimana, è in fiducia e ci tiene molto a vincere questa partita, con l’allenatore che ha più opzioni in ogni zona del campo, ma che dovrebbe confermare buona parte dello schieramento visto nella vittoriosa gara di sette giorni fa.

Proviamo a ipotizzare la probabile formazione: Bonifacio (2006) fra i pali; linea difensiva composta da: Bura (2004), Sanzone e Vecchi; a centrocampo: Campani (2003), Signorini (2004), Carli e Orlandi; tridente offensivo con: Giannini e Lepri sugli esterni, Hrom (2004) centravanti. Possibili anche gli inserimenti del 2005 Turini, del 2006 Russo o di capitan Nottoli; vedremo le intenzioni di Lelli, in base anche alle condizioni fisiche.

Previsto un buon pubblico, pronto a gustarsi un derby atteso e, come detto, dagli alti contenuti tecnici. Calcio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci