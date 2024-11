Derby Masi Torello-Portuense al ’Villani’. Il Mesola rischia contro la Valsanterno

Dopo la battuta d’arresto a Castenaso in campionato e mercoledì l’eliminazione ai calci di rigore agli ottavi di coppa ad opera del Bentivoglio, il Mesola (ore 14.30) vuole riprendere il cammino virtuoso. Deve tornare a fare punti, perché si è fatta sotto la matricola Valsetta Lagaro, che ha sbancato Corticella e ridotto lo svantaggio a solo due punti. I castellani saranno a Borgo Tossignano contro la Valsanterno, quarta forza del campionato, molto temibile in casa. "E’ una squadra scorbutica – traccia l’identikit degli avversari Oscar Cavallari, l’allenatore – costruita per disputare un campionato di vertice. L’anno scorso perse la finale play off, all’organico competitivo dell’anno scorso ha inserito diversi elementi di valore portati dal nuovo allenatore Geraci". Chi spera di approfittare di eventuali passi falsi delle battistrada è la Comacchiese, che deve però aver ragione dello Junior Corticella. Da notare che dopo due partite giocate a Porto Garibaldi i rossoblù torneranno a giocare al "Raibosola". Il bilancio contro la formazione romagnola è favorevole ai lagunari: l’anno scorso fu un pareggio 2-2 all’andata e 3-2 al ritorno. "Siamo a secco di vittorie da due partite – dice il direttore generale Alessandro Farinelli – quel che è peggio è che fatichiamo a trovare la via del gol e saremo ancora senza Marongiu, il nostro attaccante più in forma". Dopo uno scampolo di partita nel turno precedente, torna a disposizione dall’inizio il centrocampista Gordini, dopo tre settimane ai box. Si profila avvincente il derby al "Villani" di Masi Torello, dove è attesa la Portuense. Entrambe attraversano un periodo positivo: i rossoneri hanno vinto sulla Valsanterno grazie a una doppietta di Melandri, un pareggio per i Lega boys, che hanno impattato in trasferta con il Felsina. "E’ un derby che si sente di più a Portomaggiore – dice il direttore generale Graziano Quarella – Siamo reduci da una bella striscia di risultati utili consecutivi, ma si consideri che in precedenza avevamo totalizzato 8 sconfitte consecutive".

Trasferta sull’Appennino bolognese per la Centese, di scena a Monte San Pietro. Ciro Di Ruocco respinge l’etichetta di favorita per la sua Centese: "E’ un girone molto equilibrato, non si possono fare pronostici – sostiene l’allenatore biancoceleste – affrontiamo una squadra che ha elementi di qualità". Per quanto riguarda le due altre squadre dell’Alto Ferrarese, il Casumaro riceve il Trebbo e la X Martiri la Faro. Ad Argenta il Consandolo proverà a cambiare l’inerzia del campionato dopo cinque sconfitte consecutive ricevendo un Felsina incerottato, senza il centravanti Adeyemi e il portiere Sillah.

Franco Vanini