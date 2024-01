Derby: qui Civitanova. Alfonsi: "Un successo da regalare ai tifosi»

"Vincere sarebbe bello, non tanto per la classifica, quanto per i tifosi. Ma certe differenze non contano in un derby, lì si azzera tutto". Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, parla della supersfida in programma oggi alle 15 al Polisportivo tra la sua formazione e i biancorossi di Dino Pagliari. Si profila un match dalle grandi emozioni e anche dal grande pubblico. "Noi – afferma l’allenatore – dovremo dimostrare personalità e onorare la maglia, come chiedono i tifosi, che saranno tanti. Il risultato sarà una conseguenza". Nella rifinitura di ieri mattina, tanti i supporters presenti al Polisportivo per supportare la squadra. "In settimana – spiega – ho ricevuto segnali positivi dai ragazzi, li ho visti vogliosi di far bene". Nove punti dividono le formazioni nella graduatoria, con il team rivierasco reduce dal successo contro la seconda Chiesanuova, mentre la Rata non vince dallo scorso 17 dicembre. Tuttavia, "i punti in classifica o i gol fatti non fanno testo in un derby. Si azzera tutto e si creano stimoli diversi". All’andata, Paolucci e compagni espugnarono l’Helvia Recina (1-3, ndr): "sicuramente vorranno vendicarsi – ammette – e non dimentichiamoci che in attacco hanno l’imbarazzo della scelta. Quanto a Pagliari, per lui parlano le categorie disputate". Tra i rossoblù, indisponibile il mediano Jacopo Domizi, un under in meno per Alfonsi costretto a reinventarsi un nuovo assetto: "non è detto – chiarisce – che non possano esserci variazioni di formazione. Vedremo". Dovrebbe farcela, invece, il difensore Marco Passalacqua, che sconta un infortunio, mentre rientrano dalla squalifica il collega di reparto Diego Ballanti e il centravanti Stefano Spagna. Restano out Michele Paolucci e Andrea De Vito. Per i tifosi locali, i botteghini sono aperti dalle 14. Francesco Rossetti