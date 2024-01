Derby, qui Macerata. Sensi: "È una vittoria che vale più di 3 punti»

"I tre punti sono una boccata di ossigeno e di fiducia dopo che nelle prime tre gare del 2024 abbiamo raccolto meno di quanto seminato". Matteo Sensi, difensore della Maceratese, sottolinea il peso del successo nel derby che i tifosi auspicano possa essere la prima pagina di un nuovo capitolo della stagione dei biancorossi. "La vittoria – aggiunge – rappresenta una bella iniezione di fiducia dopo che gli avversari poco tempo fa ci hanno pareggiato con un cross e un’altra ci hanno acciuffato nelle battute finali. A Civitanova si è vista una Maceratese che ha lottato dal primo all’ultimo minuto". Ci sono anche quei momenti che stanno a indicare che qualcosa è cambiato. "È quello verificatosi nel finale quando loro hanno calciato fuori un’occasione, magari in altre partite quel pallone sarebbe finito in rete. Ecco, quell’episodio ha cambiato la percezione della gara". È anche vero che è più semplice preparare simili gare, stare attenti e concentrati per tutto l’arco del match, ora viene il difficile. "Dobbiamo restare fedeli alla realtà del campionato. È vero che il derby appartiene a quelle partite che si preparano da sole, ma adesso dovrà emergere la nostra bravura a interpretare ogni gara con lo stesso atteggiamento, scrupolo attenzione. La nostra fame non deve essere solo battere la Civitanovese, ma conquistare ogni domenica i 3 punti". C’è quindi da vincere e per riuscirci occorre tirare in porta con maggiore frequenza e su questo punto la Maceratese deve migliorare. "Ma ci sono anche gli avversari, raramente – conclude Sensi – ho notato equilibri così marcati e come gli avversari tirano poco verso la nostra porta, a parte il secondo tempo contro l’Urbino, anche noi facciamo fatica perché troviamo realtà che concedono sempre molto poco. È un campionato molto equilibrato".