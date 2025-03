Derby Recanatese. Contro la Vigor tappa fondamentale

Alla fine, tranne ovviamente Mascolo ed Alfieri appiedati dal giudice sportivo e Pepa impegnatissimo nel Torneo di Viareggio (seppur ieri in panchina nel successo contro i senegalesi del Thiessois), tutti abili ed arruolati. La Recanatese potrà quindi contare sull’organico (quasi) al completo per la gara odierna contro la Vigor Senigallia che manca da un’eternità e che riveste un’importanza capitale nel percorso che dovrebbe, auspicabilmente, condurre in acque più tranquille.

Si è detto e ridetto come la classifica non ammette distrazioni e seppur abbia un aspetto meno allarmante se confrontato a qualche mese fa ed in particolare al periodo in cui Bilò prese in mano la guida tecnica dei giallorossi, non sono assolutamente consentiti passi falsi che potrebbero complicare maledettamente il futuro prossimo.

Di fronte la compagine rossoblù, partita anch’essa con ben altre aspettative e che invece ha dovuto fare i conti con problematiche di diversa natura e la fine della era-Clementi, l’allenatore che ha condotto la squadra della sua città dall’Eccellenza sino ad un passo dal professionismo nel 2022-23. Al suo posto Mauro Antonioli che dopo qualche inciampo iniziale ha cominciato ad ottenere alcuni buoni risultati, pareggiando a Chieti, battendo la Fermana ed espugnando Sora.

La Vigor (con circa 150 tifosi al seguito) è vero, ha attualmente 2 punti in più rispetto ai leopardiani ma anch’essa non può dormire sonni totalmente tranquilli se pensiamo che poi, in sequenza, avrà la Sambenedettese in casa e la trasferta a L’Aquila. Match anche difficile da decifrare: entrambe le contendenti hanno valori tecnici, per la categoria, notevoli e giocatori in grado di spostare gli equilibri con giocate individuali.

La Recanatese, per le sue caratteristiche e l’impronta tecnica, è naturalmente predisposta a fare la partita ma con giudizio, considerate le qualità, non indifferenti, degli avversari. Nell’undici titolare, per il gioco degli under, dovrebbe trovare spazio Marchegiani nella linea difensiva con D’Angelo trequartista alle spalle del binomio offensivo composto da Spagna e Zini, pienamente recuperati. Nella zona nevralgica spazio a Raparo e Giandonato, con Daniel Ferrante e Mordini a scorrazzare sulle fasce. Nelle scelte dell’ultim’ora comunque sarà decisivo anche il fattore "condizione fisica", appurando che i prescelti abbiano tutti smaltito i rispettivi acciacchi.

Nel frattempo non conosce soste la marcia trionfale della Juniores che ha sbancato anche Pesaro per 3-1 con le reti di Orciani, Guideri ed Ammora consolidando la leadership.

Probabile formazione: Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Marchegiani; D.Ferrante, Giandonato, Raparo, Mordini; D’Angelo; Spagna, Zini.