Derby Robur-Grosseto: Rivalità Accesa e Sfida Cruciale in Serie D

Che rilevanza abbia la partita che la attende, la Robur lo sa bene. Il derby con il Grosseto è sfida che rievoca vecchie battaglie, accese da un’appassionata rivalità. In questa serie D, poi, entrambe le squadre sono partite con dichiarate ambizioni e, dopo alterne vicende, sono oggi separate da tre punti (con in mezzo il Seravezza Pozzi e la Fulgens Foligno). I maremmani sono partiti a rilento, hanno accelerato con l’arrivo di Consonni. Il Siena ha iniziato sulla scia della splendida cavalcata in Eccellenza, per poi frenare la sua corsa, con qualche inciampo di troppo strada facendo. Domenica, quindi, le lunghezze in palio saranno pesantissime: la sfida nella sfida, per la squadra di Magrini, sarà tornare a fare punti tra le mura amiche del Franchi, dopo le tre sconfitte di fila arrivate contro Fulgens Foligno, Trestina e Fezzanese. I bianconeri dovranno insomma scrollarsi di dosso ogni ansia e ogni paura, per poter ritrovare nel vecchio Rastrello un’arma potentissima e non un nemico in più da sconfiggere. Il derby potrebbe essere davvero la gara giusta. Dal punto di vista delle assenze, però, non si è messa benissimo (almeno fosse una novità): se Cavallari rientrerà dalla squalifica, per lo stesso motivo, domenica sarà Mastalli a fermarsi; il centrocampista, da diffidato, si è preso all’Anco Marzio l’ammonizione che ha fatto scattare lo stop forzato (adesso, tra i bianconeri a rischio, è rimasto Farneti). Contro l’Ostiamare si sono poi infortunati sia Lollo (problema muscolare al polpaccio destro) che Di Gianni (problema muscolare al bicipite femorale destro): entrambi saranno sottoposti ad accertamenti in queste ore. La loro assenza andrà ad aggiungersi a quella dei lungodegenti Tirelli e Semprini.

Mister Magrini dovrà quindi, di nuovo, rimettere mano alla formazione titolare. Senza Di Gianni, l’unico 2006 di movimento rimane Carbé: solo con il suo utilizzo Giusti potrebbe trovare conferma in porta, altrimenti, tra i pali, ci sarà Stacchiotti. Per il ruolo di regista, senza Mastalli e Lollo, se la giocano Bianchi e Farneti (Ricchi potrebbe agire da mezzala con Di Paola dietro o da terzino con Pescicani in mediana); davanti potrebbe rientrare Galligani, non al top domenica scorsa per una distorsione alla caviglia, con Boccardi comunque pronto.