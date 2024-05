"Destino incerto per Ardor Lazzate e Meda: sfide cruciali per la Serie D"

Questo pomeriggio sapremo del destino di Ardor Lazzate e Meda. La prima (capitan Marioli nella foto Beri) se continuerà la sua corsa verso la promozione in Serie D, la seconda se manterrà la categoria dopo un rush finale davvero degno di nota.

Ma partiamo dai gialloblù di Ferdinando Fedele che per approdare agli spareggi nazionali sono chiamati a bissare l’impresa di sette giorni fa anche contro il Magenta. Non c’è alternativa, bisogna vincere al 90’ su un campo già violato due mesi fa in campionato.

Ma era un Magenta in leggera flessione, oggi i milanesi stanno decisamente meglio. Anche l’Ardor sta bene però, ha appena vinto a Pavia e ha tutte le carte in regola per farcela. "La voglia di conquistare qualcosa di importante e di storico per questa società è palpabile tra tutta la squadra" ha detto Fedele. Si sa già la prossima avversaria. Chi passa indenne i 90 minuti di Magenta accede agli spareggi nazionali che inizieranno domenica 26 Maggio e la qualificata del girone A lombardo se la vedrà con i trentini di Tramin Fussball con match di andata e ritorno. Al Meda invece basterà mantenere concentrazione e attenzione e l’obiettivo stagionale sarà centrato in virtù della grande prestazione di sette giorni fa a Sant’Alessio con Vialone dove ha battuto 3-1 l’Accademia Pavese. Oggi al “Mino Favini“ (ore 16) si dovrebbe sbagliare tutto per retrocedere. Gli ospiti infatti dovrebbero ottenere una vittoria con tre reti di scarto al 90’ per ribaltare la situazione, ipotesi che mister Cairoli nemmeno vuol prendere in considerazione.

