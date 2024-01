Di scena al Viola Park. Grifone, che allenamento

Bella soddisfazione per i biancorossi di misterVitaliano Bonuccelli, che ieri pomeriggio hanno svolto l’allenamento del mercoledì su uno dei campi di gioco del Viola Park, la avveneristica struttura sportiva della Fiorentina. La parte conclusiva dell’allenamento Cretella e compagni l’hanno infatti sostenuta insieme ai giocatori della Fiorentina di mister Italiano, provando esercizi a terra e palle inattive. Al termine dell’allenamento I responsabili del Grifone hannno ringraziato la Fiorentina per la ospitalità. Migliore viatico per I biancorossi non ci poteva essere per il Grosseto in vista della gara casalinga che domenica I biancorossi sosterranno allo "Zecchini" contro l’undici del Tau Altopascio di mister Venturi. Una gara che si preannuncia assai importante per I ragazzi di mister Bonuccelli, chei sono chiamati ad una conferma dopo la vittoria ottenuta sul difficile campo del Seravezza Pozzi. Il tecnico biancorosso dovrebbe recuperare alcuni giocatori tra I quali l’attaccante Nocciolini. Intanto è rientrato alla base il giovane portiere Saymon Sclano dopo la sua partecipazione nella rappresentativa regionale Allievi. (Nella foto, fornita dall’ufficio stampa della Fiorentina, un momento dell’allenamento al Viola Park).