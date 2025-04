Dieci atleti reggiani convocati per il Torneo delle Regioni in Sicilia

Dieci atleti reggiani convocati nelle selezioni regionali impegnate nel Torneo delle Regioni. La manifestazione quest’anno si svolgerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile con relativo stop di tutta l’attività regionale dilettantistica e la nostra regione è stata inserita nel girone eliminatorio con Lazio, Campania e Abruzzo; partenza domani mattina dall’Aeroporto Marconi di Bologna per arrivare poi a Taormina con gare previste sui campi della provincia di Messina e Catania a partire da sabato. Ben 6 i giocatori reggiani convocati per l’Under 19 dal selezionatore Mario Lega col Brescello Piccardo che fa la parte del leone grazie al trio tutto classe 2006 formato dal centrocampista Marco Maglione, dal trequartista Elia Cabassi e dall’attaccante Mattia Rossi, tutte colonne della Juniores Elite del duo Tagliafierro-Paglia che ha lottato fino alla fine per l’accesso alle fasi finali. In mediana proverà a trovare spazio anche Riccardo Corbelli (2007) in arrivo dal Montecchio di cui è un elemento fondamentale dello scacchiere di mister Turchi, già convocato e all’esordio in Promozione col trainer Giacomo Ferretti; stesso obiettivo per il pari ruolo Erik Catellani (2006) protagonista in Eccellenza col Rolo.

Infine convocato anche il tre-quartista Raul Cantea (2006) del Boretto dove si è ritagliato uno spazio importante nella rosa dell’ex fantasista Melotti.

La spedizione reggiana è completata da 4 giocatrici della selezione femminile agli ordini del coach Maurizio Gieri di cui un tris proviene dalla Reggiana: il guardiano Cristina Mosca (2004), il difensore Ilaria Cavazza (2005) e il centrocampista Marta Baccanti (2002); completa il quadro il difensore Giorgia Ferrari (2004) degli Original Celtic Bhoys, avversaria nel campionato d’Eccellenza del trio granata che guida la classifica con quattro punti di margine proprio sulle biancoverdi attualmente quarte alle spalle di Fossolo e Imolese.