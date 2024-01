Dierna, capitano dei minerari: "Tre punti che ci danno fiducia"

Un successo per iniziare il 2024 nel migliore dei modi e per prepararsi al big match con la Pianese. La vittoria del Follonica Gavorrano domenica sul San Donato Tavarnelle ha ridato luce ad un periodo di appannament, a fine 2023, per il team di Masi. "Dopo la sosta c’è sempre l’incognita – ha spiegato capitan Dierna – abbiamo trovato una buona squadra. Noi non eravamo brillanti, ma l’obiettivo era vincere. Era importante ripartire col piede giusto. Questa vittoria ci porta entusiasmo, durante le vacanze abbiamo lavorato tanto e continuiamo a lavorare con serenità. Non è stata una gara semplice, sbagliavamo la prima pressione, non siamo stati bravi come in altre occasioni. Abbiamo fatto più fatica del solito. Questa vittoria ci dà quel qualcosa in più per crescere ancora". E domenica a Piancastagnaio lo scontro diretto con la Pianese. "Domenica sarà un’altra partita difficile – ha aggiunto Dierna – la Pianese è forte, ha dei valori. L’affronteremo come sempre, con voglia e determinazione. Per il 2024 vogliamo dare soddisfazione a questa società, gestita da una famiglia che lavora bene ed ha principi importanti".