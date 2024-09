Dilettanti Dopo l’annata super si riparte al top. Femminile in crescita. Affrico, che risultati. Ma il futuro è adesso

Unione Sportiva Affrico fra passato, presente e futuro. La società del Campo di Marte ha festeggiato i 100 anni di storia e ha ottenuto, nella scorsa stagione, nel settore calcio risultati di grande prestigio. La prima squadra ha vinto il campionato di Promozione ed è salita in Eccellenza, gli Juniores hanno vinto la Coppa Toscana e sono arrivati secondi in campionato. Il titolo di maggior rilievo è stato conquistato dagli Allievi Regionali Elite 2007 che si sono laureati Campioni d’Italia fra le società dilettantistiche. Molto bene anche i Giovanissimi Elite che hanno vinto il titolo regionale disputando le finali nazionali, dove sono stati eliminati per differenza reti senza subire sconfitte.

Una stagione straordinaria che decreta l’Affrico come la migliore società della Toscana e alla ribalta nazionale, avendo conquistato uno scudetto di immenso valore sotto la guida di mister Filippo Gori. Ma è tutta la società bianco azzurra che sta attraversando un ottimo momento con oltre 500 tesserati tra calcio Dilettanti, Giovanile, Scuola calcio e settore Femminile. Fiore all’occhiello dell’Affrico è l’accordo di collaborazione con la Fiorentina, come società gemellata, che dà allo storico club ulteriore forza e blasone.

Questi gli allenatori: Eccellenza Marco Villagatti, Juniores Elite Marco Berchielli, Allievi Elite Alessandro Sozzi, Allievi B Elite Filippo Gori, Giovanissimi Elite Matteo Gola, Giovanissimi B (due squadre) con allenatori Giacomo Lombardo e Matteo Bruno. La scuola calcio è diretta da Gabriele Baldini, coadiuvato da Franco Chiesi; insieme a Giovanni Rossi e Roberto Tarchiani. Direttore tecnico del settore giovanile l’ex viola Renato Buso. Settore femminile, in grande espansione, diretto da Mauro Ermini. Responsabili segreteria Leonardo Papini, Vincenzo Castaldo e Claudia Contini.

La società. Presidente Valeria Pisacchi, vice Alessandro Tonelli, direttore generale Luca Giotti, responsabile sezione calcio Matteo Petrachi, direttori sportivi Prima squadra e Juniores Cristian Prosperi e Furio Marangio, ds settore giovanile Roberto Paoli. Dirigenti settore calcio Giovanni La Spina e Simone Petrini, con un valido staff.

Francesco Querusti