Dilettanti. Gare saltate, i recuperi. E impazza il mercato

La scorsa giornata di campionato, caratterizzata dal rinvio di alcune gare a causa del maltempo, vedrà oggi il fischio d’inizio delle prime gare saltate. Senza dimenticare i colpi di mercato recentemente andati a segno. Questo il punto sui dilettanti, per una stagione entrata ormai del tutto nel vivo.

Iniziando dalla Promozione, sarà il giorno del Casalguidi, che alle 19 odierne ospiterà il Viareggio allo Strulli di Monsummano Terme. Gli uomini di mister Benesperi occupano attualmente l’ottava posizione nel girone A: un piazzamento di tutto rispetto, ma una vittoria rilancerebbe le ambizioni dei Canarini e consentirebbe loro di appaiare il Luco in settima piazza.

Scendendo in Seconda Categoria, il San Niccolò attuale sesta forza del girone E mette nel mirino la zona playoff: l’obiettivo è alla portata, ma il sodalizio aglianese dovrà assolutamente battere in trasferta il Prato Nord (nell’incontro fissato per stasera alle 21) e sperare che il recupero fra Cintolese e Montemurlo Jolly si chiuda in parità.

Il calcio giocato è insomma tornato a reclamare spazio, ma negli ultimi giorni diverse società hanno rimpolpato i rispettivi organici. Come il Pescia, che sogna ancora la salvezza in Prima Categoria: il club ha annunciato Federico Montagnolo come nuovo allenatore (ex Lampo Meridien) e Leone Ortega come centrocampista. Particolarmente attiva sul mercato anche la dirigenza degli Amici Miei, sempre per restare in Prima: ad Agliana sono tornati il centrocampista Marco Poggiani e l’attaccante Alessandro Baldi ed è arrivato l’attaccante Loris Pagnotta. Coach Alessio Giugni avrà quindi a disposizione nuovi rinforzi per uscire dal più presto dalle sabbie mobili del girone C.

E in Seconda, anche il Montale Pol.90 Antares necessita di risalire la china: il difensore Andrea Parlato dovrà puntellare la difesa, ma tutto il gruppo è chiamato a reagire.