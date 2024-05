Dilettanti, il mercato. La Qurantolese riparte da Luppi. Martinez saluta la Cittadella

La Cittadella Vis Modena sta mettendo i primi tasselli per la prossima Serie D: i ds Biagini e Fantazzi stanno completando il giro delle riconferme che dovrebbero comprendere sicuramente Aldrovandi, Serra, Covili e Guidone oltre a bomber Malivojevic, mentre non farà parte della nuova squadra l’attaccante Gonzalo Martinez (20 reti per lui, nella foto è a sinistra) che ieri ha definito il suo ritorno al Borgo San Donnino, appena sceso dalla D dall’Eccellenza. Con lui i ducali hanno riconfermato Abelli, poi preso dal Colorno i vari Setti, Lorenzani e Delporto che dovrebbero essere seguiti da Bersanelli, Morrone e Pessagno. Si riempie un’altra casella nelle panchine dei dilettanti. La Quarantolese, appena scesa dalla Promozione alla Prima categoria, ha scelto Francesco Luppi per la guida tecnica (lo scorso anno era il preparatore atletico), in sostituzione di Andrea Loddi. Luppi due anni fa aveva portato dalla Terza alla Seconda il Medolla, venendo sostituto a novembre del 2022 da Perrotta. In Promozione il Colombaro ha confermato l’esterno (’96) Vandelli, il Fiorano ha scelto come nuovo mister della juniores regionale Gianluca Santangelo promosso dal settore giovanile, confermato nel ruolo di vice allenatore Lorenzo Pagliani.

d.s.