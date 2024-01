Dilettanti in campo. Sangiorgese-Porto Sant’Elpidio, il giorno del derby in Promozione

Inizia oggi un weekend intenso per il calcio dilettantistico con l’Eccellenza in programma domani mentre dalla Promozione alla Seconda Categoria praticamente tutte le sfide saranno protagoniste di sabato. In Promozione oggi sfida casalinga per l’Atletico Centobuchi contro il Potenza Picena mentre nel fermano occhi puntato sul super derby tra Sangiorgese e Porto Sant’Elpidio, squadre che hanno voglia di risalire la classifica rapidamente. La Palmense riceve la visita della Cluentina mentre il Monticelli aspetta l’Elpidiense Cascinare e il Rapagnano cerca punti pesanti a Casette Verdini. Domani tanta carne al fuoco in Eccellenza con il Monturano Campiglione in casa dell’Urbania. Il Montegiorgio che riceve il Montefano e il Colli (che ha scelto in panchina la soluzione interna con Morelli tecnico della Juniores, affiancato dal vice Fioravanti per sostituire il dimissionario Amadio) che attende la Jesina. Il programma:

Eccellenza K.Sport Monteccho-Tolentino, Montegiorgio-Montefano, Montegranaro-Castelfidardo, Sangiustese-Chiesanuova, Urbania-Monturano, Atletico Azzurra Colli-Jesina, Civitanovese-Osimana, Maceratese-Urbino.

Promozione B Appignanese-Vigor Castelfidardo, Atletico Centobuchi-Potenza Picena, Aurora Treia-Matelica, Casette Verdini-Rapagnano, Monticelli-Elpidiense Cascinare, Palmense-Cluentina, Sangiorgese-Porto Sant’Elpidio, Trodica-Corridonia

Prima Categoria. Girone C Settempeda-Pinturetta. Girone D Castel di Lama-Castoranese, Centobuchi-Afc Fermo, Grottammare-Comunanza, Piane Mg-Azzurra Sbt, Real Elpidiense-Real Montalto, Futura 96-Cuprense, Offida-Montottone, Piceno United-Real Eagles Virtus Pagliare

Seconda Categoria. Girone E: Academy Civitanovese-Casette D’Ete. Girone G: Invictus-Grottazzolina, Montefiore-Pedaso, Recreativo Pse-Usa Fermo, Tirassegno-Campofilone, Mandolesi-Vis Faleria, Valtesino-Avis Ripatransone, PonzanoGiberto-Gmd Grottammare, Petritoli-Monte San Pietrangeli (domani)

Girone H: Atletico Porchia-Santa Maria Truentina, Castignano-Agraria Club, Croce Casale-Vigor Folignano, Forcese-Audax Pagliare, Jrvs Ascoli-Maltignano, Monteprandone-Acquaviva, Olimpia Spinetoli-Acquasanta, Piazza Immacolata-Venarottese. Nella foto Alessio Morelli dell’Atletico Azzurra Colli