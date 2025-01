Dilettanti. In Eccellenza Terre-Zola e un esame ad alta quota. Promozione, il Colombaro ultimo contro la Cdr prima

Alle 14,30 ripartono anche Eccellenza e Promozione con la prima di ritorno.

Eccellenza. Si gioca la prima di ritorno col big match di Castelvetro fra il Terre di Castelli quarto e lo Zola secondo a +1 sugli oronero: Domizzi ha a disposizione i nuovi Dembacaj e Hasanaj (ha invece salutato Malo ormai a un passo dal Solarolo), infortunato Gozzi, nei bolognesi ko Fiore, Ouali e Medi. In coda gara molto delicata per il Formigine (in foto Stanco) penultimo e senza vittorie da 5 turni (2 punti) che senza Carrera va sul campo del Colorno (al completo) che lo precede di 6 punti nel gruppone di 4 squadre al terz’ultimo posto, un match che potrebbe anche decidere il futuro di mister Francesco Cattani. Per il Castelfranco ultimo a zero punti (ko Ferri, se n’è andato anche Sanogo) c’è invece il Borgo San Donnino in piena crisi. Le altre: Correggese-Arcetana, Fabbrico-Nibbiano, Fidentina-Vianese, Agazzanese-Rolo, Brescello-Gotico, Sp. Scandiano-Salso.

Promozione. La capolista Cdr Mutina (4 vittorie di fila) riparte dal testa coda sul campo del fanalino Colombaro, reduce da 3 punti nelle ultime 9 giornate. Alle sue spalle il Castellarano che insegue a -9 riceve il Castelnuovo (4 risultati utili) e il Campagnola riceve lo Smile rinfrancato dalla cura Battaglioli. Nelle altre sfide spiccano i derby Camposanto-La Pieve, Sanmichelese-Ganaceto e Montombraro-United Carpi (a Crespellano), poi Sammartinese-San Felice, Fiorano-Riese e Casalgrande-Baiso.

Altre. Alle 14,30 in Prima ’C’ V. Libertas-Corlo (si riparte 1-0 dal 1’st), in Prima ’D’ San Damaso-Mirandolese (si riparte 0-1 dal 1’st) e Medolla-Maranello. Domani (14,30) in Prima ’C’ Montagna-Solierese (a Castelnovo Monti) e in Prima ’D’ La Dozza-Ravarino.

d.s.