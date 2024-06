Dilettanti, la conferma: Formato è della Cittadella. Accorsi nuovo ds del San Felice

L’avevamo dato in anteprima la settimana scorsa e ora è ufficiale il super ’colpo’ dell’estate dei dilettanti, con la Cittadella che si regala bomber Alberto Formato, 52 reti in 105 gare negli ultimi 3 anni di D a Lentigione, giocatore che spiega bene come la ’Citta’ voglia puntare in alto anche in D. In uscita invece Falanelli ha firmato con la Vianese.

In Eccellenza il ds Alessandro Ghidini e il suo braccio destro Vincenzo Pepe lasciano ufficialmente il Castelfranco. "È stata una decisione sofferta – spiega Ghidini – posso dire con la morte nel cuore. Io sono lì da 10 anni, ho fatto tanta gavetta con Chezzi ed è il mio paese, la Virtus l’ho tatuata nella pelle, ma anche per Vincenzo con cui ho lavorato in modo simbiotico in questi anni non è stato semplice. Non abbiamo nessuna proposta, ma abbiamo analizzato la situazione e per come ragioniamo noi è difficile fare un’Eccellenza in queste condizioni, anche se sono certo che chi ci sostituirà farà bene con le risorse che sono a disposizione. Fino all’ultimo abbiamo cercato di convincere il presidente a valutare un declassamento, magari ripartendo dalla Prima categoria per rimetterci in sesto e noi saremmo rimasti senza problemi, con l’idea pian piano di risalire negli anni. Ma questa opzione non è stata percorsa e ci è sembrato giusto fare un passo indietro".

In Promozione è ufficiale l’arrivo di Giuliano Accorsi, ex Cavezzo dove ha vinto i playoff con Cantaroni in sella e l’anno scorso alla Riese (salvezza nel girone ’A’), come nuovo ds del San Felice. Il nuovo direttore sportivo ha già confermato Tudini e Ndrejaj. Alla Cdr Mutina a breve arriveranno gli annunci di Pivetti ds e Paganelli mister: intanto in uscita la Sanmichelese è forte sulle tracce del difensore Nicolò Farina (’92), mentre in casa ’orange’ il mirino è puntato su Arceto da dove potrebbero seguire mister Paganelli il difensore ’93 Marco Muratori e il centrocampista ’95 Filippo Turci. Altro colpo in attacco de La Pieve con Edoardo Carpeggiani (classe ’93) che arriva dal San Felice. In Prima riconferma di spessore per il Maranello che avrà ancora Algeri in rosa.

In Seconda dopo la promozione (ripescaggio ormai certo) il San Vito ha riconfermato mister Luca Bovara con i collaboratori Degli Esposti, Solmi e Balestrazzi. La Sanmartinese del confermato tecnico Pignatti ha confermato i portieri Martinelli, Paganelli e Bonfatti, i difensori Marangoni, Barbieri, Fontana, Zavatti e l’attaccante Negrelli. La Modenese ha preso l’attaccante Sebastien Fowe (’94), ex Monari e Fortitudo.

