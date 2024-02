Dilettanti. Occhi puntati sulla sfida tra Civitanovese e Montegranaro

Giornata di campionato importante quella che si gioca a cavallo del weekend calcistico nei dilettanti. Domani il programma è interamente dedicato al campionato di Eccellenza in cui spicca la sfida tra Civitanovese e Montegranaro, senza dubbio la più interessante dell’intero programma.

Oggi protagonista la Promozione con occhi puntati sul Ferranti dove il Porto Sant’Elpidio di Ottavio Palladini riceve la visita del lanciatissimo Matelica, leader del campionato.

La seconda della classe Vigor Castelfidardo invece è in casa contro l’Elpidiense Cascinare e deve guardarsi le spalle in ogni caso dall’Atletico Centobuchi. Gli uomini di mister Fusco vivono un gran momento di forma cui vogliono dare continuità in casa di un’Appignanese che è un cliente decisamente molto scomodo e da prendere sempre e comunque con le pinze.

Ecco il quadro completo delle gare fino alla Seconda Categoria.

Eccellenza.

In campo domani: Monturano-Castelfidardo, Chiesanuova-Atletico Azzurra Colli, Civitanovese-Montegranaro, Jesina-Montefano, Urbino-Sangiustese, Maceratese-Ksport Montecchio, Osimana-Tolentino, Urbania-Montegiorgio

Promozione B.

Trodica-Aurora Treia, Appignanese-Atletico Centobuchi, Cluentina-Casette Verdini, Crridonia-Palmense, Porto Sant’Elpidio-Matelica, Rapagnano-Potenza Picena, SangiorgeseMonterubbianese-Monticelli, Vigor Castelfidardo-Elpidiense Cascinare

Prima Categoria.

Girone C: Caldarola-Pinturetta Girone D: Castel di Lama-Grottammare, Real Elpidiense-Castoranese, Montottone-Comunanza, Offida-Futura 96, Piane Mg-Centobuchi, Real Eagles Virtus Pagliare-Afc Fermo, Azzurra Sbt-Cuprense, Piceno United-Real Montalto

Seconda Categoria.

Girone E: Casette D’Ete-Real Telusiano Girone G: Recreativo Pse-Montefiore, Usa Fermo-Vis Faleria, Campofilone-Pedaso, Gmd Grottammare-Monte San Pietrangeli, Invictus-Petritoli, PonzanoGiberto-Mandolesi, Tirassegno-Avis Ripatransone, Valtesino-Grottazzolina Girone H: Jrvs Ascoli-Santa Maria Truentina, Monteprandone-Forcese, Acquaviva-Agraria Club, Atletico Porchia-Acquasanta, Croce di Casale.Castignano, Maltignano-Audax Pagliare, Olimpia Spinetoli-Piazza Immacolata, Vigor Folignano-Venarottese.

Roberto Cruciani