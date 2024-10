Dilettanti per ora in campo. Formigine stasera a Zola

La spada di Damocle del maltempo rimane sulla testa di dilettanti (da domani si gioca alle 14,30), anche se per ora tutti i campionati dall’Eccellenza alla Terza sono in piedi, mentre la Figc di Modena ha fermato tutti i giovanili da oggi a lunedì.

Anticipi. Oggi sono in programma ben 9 anticipi (ore 15). In Eccellenza (dove oggi alle 15 ci sono anche Correggese-Fabbrico a Luzzara e Rolo-Nibbiano) alle 20,30 il Formigine penultimo va sul campo dello Zola, lanciato al 6° posto, gara che si giocherà al 100% visto che Zola Predosa è fuori dal Comune di Bologna dove c’è l’ordinanza del sindaco che ha chiuso gli impianti, fra cui il Dall’Ara per Bologna-Milan. Per mister Cattani infortunati Savino, Operato, Laruccia, Davoli, Cantarello e Ricci, bolognesi al completo. In Promozione il Ganaceto ospita al ’Rognoni’ la Riese terza a +4, in Prima ’C’ Solierese-Madonnina, in Prima ’D’ Polinago-Pavullo, in Seconda ’F’ Modenese-Villadoro, in Seconda ’G’ Limidi-Sermide, in Seconda ’I’ Zocca-Appennino, in Terza ’A’ Fides Panzano-Terre di Castelnuovo e in Terza ’B’ Roveretana-Circolo.

Serie D. Dopo il colpo di Corticella, domani la Cittadella torna a San Damaso (2 ko su 2 fin qui) per ricevere il super Tau Altopascio, capolista con 7 vittorie su 7 gare. Mister Salmi è sempre privo di Fontana, Sardella e Guidone (ultima giornata di squalifica), ballottaggio fra Sabotic e Serra in difesa, tornano disponibili anche Osuji (distorsione alla caviglia) e il portiere Piga (problema alla schiena) che erano andati in tribuna mercoledì. Nel Tau probabilmente tornerà titolare Lombardo e forse anche Limongelli in attacco. Intanto il Ravenna ha scelto Marco Marchionni (ex Novara e Potenza) come allenatore dopo l’esonero di Mauro Antonioli.

Eccellenza. Domani si gioca il derby a Castelvetro: il Terre di Castelli che si è rilanciato (-7 dalla vetta) con l’ultimo successo non ha gli infortunati Scarlata, Bruno e De Lucca, mentre il Castelfranco: ultimo a zero punto è privo dello squalificato Belfakir e di Mazzocchi.

Promozione. Lo United Carpi ha preso il difensore Andrea Coghi, classe ’90, che era alla Rubierese ed ex Fidentina, Fabbrico, Riese, Suzzara e Carpaneto.