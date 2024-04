Dilettanti. Playoff e spareggi, ecco il programma

In archivio le stagioni regolari sia in Eccellenza che in Promozione coi verdetti finali arrivati nel weekend. Partiamo dall’Eccellenza che però deve ancora emettere tecnicamente tutti i verdetti. Ha festeggiato il ritorno in D la Civitanovese dopo ben sei stagioni. Una doppietta incredibile per i rossoblù guidati da Sante Alfonsi che hanno vinto l’Eccellenza da neopromossa, avendo vinto l’anno prima la Promozione. Doppio salto da applausi. Domenica prossima sarà tempo di playoff con le due sfide di semifinale in programma ovvero Montefano - Urbino, Chiesanuova-Castelfidardo. Gara unica con la meglio classificata in casa che, in caso di parità al 120’, passerà il turno in virtù del miglior percorso in campionato. In coda invece spareggio in campo neutro tra Monturano e Atletico Azzurra Colli: chi perde scende in Promozione, chi vince affronta in trasferta il playout con la Jesina; l’altra sfida playout sarà Montegiorgio-Sangiustese. Verdetti arrivati anche in Promozione con il matelica che già da qualche settimana aveva strappato il pass per l’Eccellenza e che domenica prossima si giocherà il titolo regionale col Fabriano

Cerreto. Ai playoff in programma la doppia sfida del primo turno Atletico Centobuchi-Corridonia e Vigor Castelfidardo-Trodica, sempre con il vantaggio del piazzamento finale; le vincenti si affronteranno nella finale del girone. In coda un solo playout Appignanese-Aurora Treia, con la perdente che farà compagnia a Rapagnano e Potenza Picena in prima Categoria.

r. c.