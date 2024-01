Dilettanti. Prima categoria ancora in relax

È arrivato il momento di tornare in campo anche per le squadre di casa nostra dei campionati di Eccellenza e Promozione che saranno in scena, come di consueto, di domenica. Ancora una domenica di relax, invece, per le formazioni che si danno battaglia nel campionato di Prima categoria che tornerà a far parlare di sé con una settimana di ritardo rispetto alle squadre delle categorie superiori. Nel panorama femminile ci sarà spazio in campo, in questo fine settimana che chiude le feste natalizie, soltanto per la serie B. Ancora a riposo anche tutte le formazioni che partecipano ai campionati giovani sul nostro territorio. A partire dalla Primavera 3 del Rimini che oggi si gode ancora un sabato di relax (anche se gli allenamenti dei biancorossi sono regolarmente ripresi da un po’) per poi dare appuntamento ai propri tifosi sabato della prossima settimana. La prima del 2024 la squadra di Brocchini la giocherà sul terreno amico contro l’Olbia.