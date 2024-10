Dilettanti. Recuperi per il maltempo. Due le ipotesi del Crer. La Cittadella va in campo

Il rinvio delle gare del fine settimana dei dilettanti intasa un calendario già pieno. Il Crer sta valutando le date dei recuperi e sono due sul tavolo le ipotesi. La prima prevede che tutto il programma di domenica scorsa (8^ giornata per Eccellenza e Promozione e 6^ per la Prima) venga dirottato a domenica 22 dicembre, giornata tenuta libera per i recuperi, dove per ora ci sono le semifinali della Coppa di Eccellenza e i quarti della Coppa di Promozione. La seconda porta a un mercoledì, considerando che il 30 c’è già tutta una giornata di Eccellenza e Promozione, il 6 novembre una di Prima e il 13 le coppe di Eccellenza e Promozione. Così mercoledì 20 novembre potrebbe giocare la Prima categoria e il 27 Eccellenza e Promozione, mentre per i provinciali dipende dal Comitato: la Seconda Modena gioca fino a domenica 8 dicembre quindi si potrebbero giocare i recuperi il 15, mentre la Terza finisce il 22, quindi si andrà in infrasettimanale.

Serie D. Il campionato torna già oggi con l’anticipo (ore 15) Forlì-Lentigione dell’8^ giornata, primo infrasettimanale per il girone ’D’. La Cittadella, che attende per giovedì l’esito del ricorso sulle 3 giornate a Guidone, sarà in campo domani alle 15 a Corticella. Il campo dei bolognesi si è salvato dalla piena che ha allagato altri impianti in zona (Budrio e Castenaso ad esempio) e attende il via libera del Comune per essere riaperto, ma la gara non è a rischio, mentre per lutto è stata rinviata al 6/11 Imolese-Tuttocuoio.

