Dilettanti Riapre il mercato. Baudone è del Mulazzo

Andrea Baudi non si muove, il numero dieci appartiene federalmente alla Pontremolese, Baudi avrà il rispetto e l’attenzione che merita ma non se n’andrà. Idem per Mario Verona, non ci sarà l’emorragia di ‘campioni’ all’interno del sodalizio di Piazza Caduti di Superga, su questo non ci sono dubbi. L’Azzurra fa quadrato e annuncia che terrà i suoi uomini migliori, solo Vignozzi ha avuto il via libera, per gli altri e soprattutto quelli di proprietà non esistono margini di trattativa o addirittura di svincoli. "Tutti i pezzi pregiati – afferma il presidente Aprili – resteranno con noi per raggiungere qualcosa che non è mai successo nel calcio", come dire raggiungere i playoff e vincerli.

Il “colpo“, ovviamente per la categoria d’appartenenza era nell’aria da almeno due settimane. È andato a segno ieri sera, pochi istanti prima che il tecnico Massimo Baudone desse inizio agli allenamenti. Manuel Mussi, 32 anni compiuti, con trascorsi nello Scandicci, Colligiana, Forcoli, Lanciotto; Cuoiopelli, Massese, è il nuovo centrale difensivo del Mulazzo. Dopo un corteggiamento serrato da parte del direttore sportivo Stefano Strata, che per paura di vedersi soffiare il difensore aveva tenuto nascosta la trattativa. Il diesse della società rossoblù, su indicazione del numero Uno della società Lorenzo Bergamaschi ha rotto definitivamente gli indugi ha sferrato l’ultimo attacco convincendo l’ex numero cinque del Montignoso ad indossare i colori del club rossoblù. Direttamente dal quartier generale della “Selva“ arriva l’annuncio: il difensore Andrea Chiappucci, dalla riapertura delle liste trasferimento, appartiene alla Filattierese. La telefonata è scattata alle 20,33, ad informarci dell’accordo è stato Angelo Pagani. Il diggi della società di verdeoro che ha condotto in porto l’operazione, pur se dall’altra parte del telefonino faceva trasparire la sua soddisfazione per aver scritturato il portiere Mattia Gavellotti in sostituzione di Matteo Razzoli passato al Follo e il centrocampista Cheick Mbengue dalla Villafranchese.